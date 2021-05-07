Защита по ст. 160 УК РФ Присвоение или растрата

Я, как адвокат, оказываю юридическую помощь в том числе, по ст. 160 УК РФ Присвоение или растрата. Защита по делам о присвоении или растрате осуществляется индивидуально, в зависимости от тяжести обвинения и обстоятельств конкретно по Вашему делу. Чтобы получить помощь адвоката по ст. 160 УК РФ Вам нужно связаться со мной, все шаги, порядок работы, что включает в себя защита по ст. 160 УК РФ, каким может быть результат защиты, описаны далее.

Что понимается под присвоением или растратой

Под присвоением или растратой понимается хищение чужого имущества, которое было вверено виновному. Уголовный закон так описывает данную форм хищения. Под обвинение в присвоении или растрате обычно подпадают лица, состоящие в трудовых отношениях с собственником имущества, которое было похищено, обычно материально ответственные лица – кладовщики, курьеры, кассиры и др.

Как заводят дело по ст. 160 УК РФ

С заявлением о возбуждении уголовного дела о присвоении или растрате чаще всего обращается собственник вверенного имущества, как правило работодатель. Хищение выявляется либо банально, когда работник, которому было вверено имущество, перестает выходить на связь, либо в ходе инвентаризации имущества, сверки, аудита выявляется недостача. Работодатель обычно заинтересован в возмещении ущерба, поэтому до момента возбуждения уголовного дела, во многих случаях удается обойтись без последствий в виде уголовного преследования, но действовать необходимо быстро.

Что грозит за присвоение или растрату

Статья 160 Уголовного кодекса РФ содержит один простой состав – (1) присвоение или растрата, и еще три с квалифицирующими признаками – (2) группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, (3) лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, (4) организованной группой либо в особо крупном размере.

Первая часть ст. 160 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести и предусматривает максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы. Вторая часть входит в категорию преступлений средней тяжести, по ней самая суровая санкция составляет 5 лет лишения свободы. Обычно, если такое преступление совершено впервые, можно отделаться наиболее мягким наказанием в виде штрафа или вовсе прекратить дело в случае возмещения ущерба и примирения с потерпевшим.

Части третья и четвертая ст. 160 УК РФ относятся к тяжким преступлениям и предусматривают верхний предел наказания 6 и 10 лет лишения свободы, соответственно.

🛡️ Что включает защита по уголовному делу

Защита по уголовному делу включает в себя мое участие в качестве защитника на этапе предварительного расследования и в суде, вплоть до подачи апелляционной жалобы на приговор, в случае несогласия с ним подзащитного. Объем юридической помощи оговаривается соглашением. В защиту доверителя я, как адвокат, осуществляю следующие действия:

консультирование;

выработка линии защиты;

подготовка подзащитного к следственным действиям;

участие с подзащитным в следственных действиях;

подготовка процессуальных заявлений и ходатайств;

подготовка жалоб на действия/бездействие стороны обвинения; сбор доказательств путем направления адвокатского запроса, опроса свидетелей с их согласия;

ознакомление с материалами дела;

защита в судебных заседаниях по делу;

подготовка и подача жалобы на приговор;

осуществление иных действий и процессуальных полномочий в интересах подзащитного.

Все мои действия направлены на отстаивание интересов подзащитного. Единственный, кто может выступать на стороне обвиняемого это адвокат, и чтобы защита была эффективной, необходимо доверие к защитнику. Я должен знать о деле ровно столько, сколько знает подзащитный, только тогда при выстраивании защиты могут быть учтены все обстоятельства.

🛡️ Порядок работы

Для получения юридической помощи необходимо позвонить мне по телефону 📞8(929)500-70-55 или написать в мессенджер WhatsApp, коротко изложив свою проблему. Если вопрос в моей компетенции, мы договоримся о встрече. Все вопросы по перспективам и стоимости ведения уголовного дела обсуждаются только при очной встрече, по телефону их задавать не нужно, если Вам необходимо узнать примерную цену, пожалуйста, ознакомьтесь с ориентировочным размером гонорара в соответствующем разделе. Оценить мой опыт и профессионализм вы также можете, изучив на сайте информацию обо мне и ознакомившись с завершёнными делами в разделе «Практика».

Работа по уголовному делу состоит из следующих этапов:

1. 🎓 Встреча с доверителем и первичная консультация На основании сообщенных сведений определяются перспективы, первичная линия защиты, прогнозируется стоимость юридической помощи и возможные результаты. 2. 📄 Заключение соглашения Заключается соглашение на защиту, в котором определяется объем юридической помощи и размер гонорара. Соглашение может быть заключено доверителем как в своих интересах, так и в защиту другого лица — родственника, знакомого. 3. 💼 Встреча с подзащитным Если подзащитный находится под стражей, следующим этапом будет встреча с ним, получение согласия на защиту, выяснение обстоятельств и позиции по делу. 4. 📓 Вступление в дело и ознакомление с материалами Встреча с должностным лицом, в чьем производстве находится дело, вступление в дело в качестве защитника, и ознакомление с теми материалами дела, с которыми возможно ознакомиться на данном этапе. 5. 📋 Разработка линии защиты На основании полученных сведений и материалов проводится более подробный и точный анализ перспектив дела, что обсуждается при встрече с подзащитным, вырабатывается окончательная линия защиты. 6. 🛡️ Осуществление защиты Защита на соответствующем этапе уголовного дела, включая участие в следственных и процессуальных действиях, заявление ходатайств и жалоб, сбор и приобщение доказательств защиты, оспаривание действий обвинения.

🛡️ Какими могут быть результаты моей работы

Результат по уголовному делу зависит от многих факторов, не все из них подконтрольны, поэтому результат можно с некоторой долей вероятности спрогнозировать, и выполнять все возможные действия для его достижения. Со своей стороны я гарантирую компетентность и профессионализм, должное внимание и полную вовлеченность в дело, обещаю использовать все перспективные и дозволенные законом возможности для улучшения положения подзащитного.

Результаты моей работы на разных стадиях уголовного процесса могут быть следующими:

🔍 Следствие Избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы;

Прекращение уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (отсутствие события, состава преступления, установление непричастности к преступлению);

Прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (срок давности, примирение, деятельное раскаяние, амнистия);

Переквалификация инкриминируемого преступления на менее тяжкое; ⚖️ Суд Назначение вида наказания, не связанного с лишением свободы;

Назначение условного наказания;

Назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи;

Назначение наказания по нижней границе санкции инкриминируемой статьи;

Назначение минимально возможного наказания с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи; 💼 Исполнение приговора Предоставление отсрочки от отбывания наказания;

Изменение вида исправительного учреждения (перережим);

Условно-досрочное освобождение;

Замена неотбытой части наказания более мягким видом;

Освобождение от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью;

Досрочное снятие судимости;

Смягчение наказания в связи с изданием улучшающего положение уголовного закона;

Если Вы или Ваш родственник нуждаетесь в помощи адвоката по ст. 160 УК РФ, обращайтесь, обеспечу надежную и всестороннюю защиту по уголовному делу.

Практика по уголовным делам:

Минимальный штраф за присвоение или растрату по ч. 2 ст. 160 УК РФ

Красногорским судом прекращено уголовное дело о краже велосипеда из гаража

Ходатайства по делу разрешены следователем после жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ